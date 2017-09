Placas danificadas em Itaquera

A equipe de reportagem da Gazeta da Zona Leste esteve na região de Itaquera, na semana passada, e encontrou alguns problemas de zeladoria no bairro. Uma das principais situações refere-se à falta de manutenção das placas de sinalização de vias, estas de responsabilidade da Prefeitura, e não da CET. Na Avenida Itaquera, no sentido bairro, na altura do Parque Linear Rio Verde até antes de chegar ao centro, todas as placas estão viradas para cima. Ainda nas proximidades, uma das vias que dá acesso à Avenida Jacu-Pêssego, está com a placa que consta as informações Guaianases, Ferraz de Vasconcelos e Retorno, há meses esperando para ser trocada.