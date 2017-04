Playground Bom Parto

Parece que a reclamação dos moradores e comerciantes do entorno do Largo do Bom Parto, com relação à retirada do playground do local, surtiu efeito. De acordo com Walter Fernandes Mezzetti, da coordenadoria da Prefeitura Regional Mooca, uma empresa se interessou em formalizar uma parceria com a Prefeitura para implantar novos brinquedos. O possível acordo vai ao encontro do pedido do morador João Leopoldino Martins. Ele perguntou, inclusive, quem havia autorizado a colocação de grades no local e quando os novos equipamentos chegariam ao local. Desde o fim de 2016 o espaço está sem os equipamentos, após a antiga Subprefeitura Mooca ter optado por conceder a área para a instalação de uma pista de hoverboard (skate elétrico). Além de perderem a área infantil, várias famílias criticaram o fato da empresa responsável começar a cobrar R$ 20,00 por hora de uso do terreno.