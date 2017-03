PM realiza flagrante

Em ronda pela região do Parque São Jorge, na última sexta-feira, dia 10, o sargento Gimenes, da 2ª Cia. do 51º Batalhão da PM, recebeu um chamado do Copom avisando que quatro suspeitos estariam na Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 27. Chegando ao local, uma imobiliária, o sargento encontrou as vítimas amarradas e amordaçadas e homens fugindo pelo telhado.

No mesmo instante, ele pediu reforço ao Batalhão. Durante o cerco aos acusados, dois deles foram encontrados escondidos na Rua Evaristo Vaz Arruda, 23. Enquanto isso, o cabo Melo e o soldado Moreira localizaram outros dois suspeitos em um terreno baldio na Rua Cesário Galeno, na altura do número 97. Em posse dos homens, os policiais encontraram um notebook, celulares e a chave do carro de uma das vítimas que seria utilizado na fuga. Além disso, a PM apreendeu um revólver calibre 38 com a numeração raspada, um vidro de perfume e mais de R$ 6 mil em dinheiro. Os quatro foram encaminhados ao 52º DP para o registro do flagrante e abertura de inquérito.