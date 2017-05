Por que adoecemos? Homeopata explica

Ter uma boa saúde é essencial para viver bem e o nosso organismo acaba refletindo o nosso estilo de vida e estado mental. De acordo com o farmacêutico homeopata Jamar Tejada (Tejard), as doenças surgem, principalmente, por questões emocionais.

“Quando a pessoa não está bem consigo mesma, ela deixa de se cuidar e abre portas para doenças oportunistas”, diz. A metafísica explica que uma causa emocional sempre vai se refletir no físico. Daí, por exemplo, pessoas mais introspectivas ficarem resfriadas com mais frequência ou aquelas que adiam a resolução dos problemas apresentarem doenças cardíacas. “Nosso organismo é a resposta daquilo que a gente vive”, fala Tejard.

Além disso, o especialista lista outros quatro motivos que levam o organismo a adoecer.

1 – O acúmulo de toxinas: vindas do consumo de frutas e verduras com agrotóxicos, de alimentos naturalmente tóxicos e do estilo de vida. “Tem bebê que nasce intoxicado porque a mãe tinha uma dieta desequilibrada ou porque vivemos em locais poluídos”, conta o farmacêutico e homeopata.

2 – Desnutrição: quando falta algum nutriente no organismo, o efeito ocorre em cascata. “A gente tem que comer bem, de tudo um pouco e moderadamente. Não adianta ingerir muito cálcio, por exemplo, se não tem quem o carregue para que possa desempenhar sua correta função no corpo. Você acaba criando outro problema para o organismo”, ensina.

3 – Estresse: o excesso de energia que uma situação estressante causa desgasta todo o organismo e abre portas para que as doenças surjam.

4 – Infecções: podem ser causadas por vírus, bactérias ou outros agentes e demandam atenção especial em seu cuidado e sua prevenção.

“Se eu pudesse dar uma única dica seria ‘ame-se’. Somente gostando de si mesmo é possível cuidar do seu organismo de forma plena e adequada”, conclui Jamar.