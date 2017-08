Poupatempo Guarulhos já funciona em novo endereço

O Poupatempo Guarulhos já está em seu novo endereço. Pela primeira vez, um posto da central de serviços ao cidadão do Governo do Estado de São Paulo tem máquinas de autoatendimento em local externo, no hall de entrada do Internacional Shopping Guarulhos.

Com isso, os cidadãos poderão utilizar o equipamento mesmo fora do horário do expediente do posto, inclusive aos sábados, domingos e feriados. O Poupatempo Guarulhos abre das 7 às 19 horas, mas os equipamentos estão disponíveis em todo o horário do experiente do shopping, até as 22 horas.

Os totens de autoatendimento permitem ao usuário solicitar alguns serviços, como Atestado de Antecedentes Criminais ou segunda via da Carteira de Identidade, quando o a pessoa já tem os dados biométricos registrados no banco de dados nos últimos dois anos. Além disso, servem para agendar horário de atendimento em qualquer uma das 72 unidades do Poupatempo no Estado de São Paulo.

Em breve, os equipamentos também vão permitir a solicitação da segunda via da CNH, sem necessidade de passar pelas mesas de atendimento.

Atualmente o Poupatempo tem 77 equipamentos de autosserviços nas 19 maiores unidades.