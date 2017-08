A reportagem da Gazeta do Tatuapé voltou a receber denúncias de moradores da Rua Henrique Dumont, com relação à Praça José Luiz, no Tatuapé. Além de mato alto, sujeira e placa torta, à noite não há iluminação adequada. O resultado é uma rua escura que faz com que quem mora no local fique com medo de sair de casa.