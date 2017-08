O Espaço Cultural Porto Seguro apresenta a exposição Prêmio Brasil Fotografia 2017. A mostra, que contempla seis artistas e mais de 50 obras, entra em cartaz no dia 17 de agosto, com visitação gratuita, a partir das 10 horas. A homenageada é a fotógrafa Nair Benedicto, que recebe o Prêmio Especial com o ensaio Índios Molhados. Nos anos de 1980, Nair foi comissionada pela Unicef para documentar a situação da criança e da mulher na América Latina. Visitação: de terça a sábado, das 10 às 19 horas e domingos e feriados, das 10 às 17 horas. Local: Alameda Barão de Piracicaba, 610. Mais informações no telefone 3226-7361.