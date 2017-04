Boneco gigante convida para selfie

A iniciativa faz parte das ações de rua para promover a participação da população no Programa de Metas de São Paulo, que estão acontecendo em todas as regiões da cidade. Os participantes poderão, inclusive, tirar selfies ao lado de um boneco de dois metros de altura do prefeito João Doria (foto), com placas indicando as metas sugeridas.

A campanha tem como complemento a plataforma virtual www.metasdesp.minhasampa.org.br, por meio da qual os cidadãos enviam e-mails diretamente para o prefeito e o secretário municipal de Gestão, Paulo Uebel, solicitando a revisão das metas propostas para os temas Áreas Verdes, Mobilidade, Gestão de Resíduos e Energia Limpa.

A plataforma ficará disponível até o dia 30 de abril, quando se encerra a consulta pública do Programa de Metas. Quem quiser participar da ação na rua, na Zona Leste o boneco gigante estará no dia 25 de abril, no Terminal São Mateus – Parque São Rafael, s/nº, das 16 às 19 horas; e no dia 26 de abril, no Terminal Vila Prudente – Avenida Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, 1.359, no mesmo horário.