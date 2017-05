A Paróquia São Vicente Pallotti e São Pedro Apóstolo realiza sua tradicional quermesse nos fins de semana de maio. A festa terá barracas de churrasco, portuguesa, de batata frita, fogazza e peixinho. No salão o público pode aproveitar a mesa de doces, mini-pizza, sucos e sorvetes (atendimento à la carte). Aos domingos, a paróquia oferece a famosa macarronada, com buffet de saladas e sobremesas variadas, das 12 às 15 horas (exceto no Dia das Mães). Local: Rua Povoadores, 123, Vila Antonina – Tatuapé.