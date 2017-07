Receita: Bolo Vulcão

A tatuapeense Vanessa Andrade encaminhou a receita do Bolo Vulcão. Confira.

Ingredientes: 3 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de chá de leite, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de chocolate em pó, 1 colher de sopa de fermento.

Modo de Preparo: bater no liquidificador todos os ingredientes, menos o fermento. Depois de batido, acrescentar sem bater, o fermento, e misturar. Colocar para assar na forma com buraco no meio e untada por mais ou menos 40 minutos.

Recheio Ingredientes: 2 colheres de sopa de Nutella, 1 xícara de chá de leite ninho, 1 xícara de chá de leite, 1 lata de leite condensado, 1 ½ lata de creme de leite, 1 colher de sopa de manteiga.

Modo de Preparo: em uma panela misture o leite condensado, a manteiga e o leite ninho até dar o ponto de brigadeiro. Desligue o fogo e misture o creme de leite. Em uma vasilha misture a Nutella com ½ creme de leite. Depois quando o bolo estiver pronto despeje no buraco do meio do bolo o creme de Nutella até quase o topo do bolo. Em seguida, despejar por cima o creme de leite ninho.