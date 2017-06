Receita de geleia de uva

A tatuapeense dona Cida ensina uma receita bem fácil e rápida de

geleia de uva. O detalhe é que ela mesma colhe a fruta no quintal de casa

Ingredientes e Modo de Preparo: para meio quilo de açúcar, um quilo de uva, que depois de lavada deve ser levada à panela com meia xícara de água e uma colher de suco de limão.

Deixe desmanchar todos os ingredientes em fogo baixo e mexa de vez em quando. Detalhe do ponto da geleia: não deixar engrossar muito. Caso contrário, chega no ponto de bala. “É como um mingal ralo”, contou dona Cida.

Depois de chegar no ponto, desligue o fogo, espere esfriar e coloque a geleia em um pote de vidro esterilizado.

PARA ESTERILIZAR

“Eu faço assim: primeiro lavo bem os potes; depois coloco dentro de uma panela um pano de prato bem limpo e bastante água. O pano é para o vidro não estourar. Depois acomodo os vidros e as tampas, ligo o fogo e deixo ferver bem. Desligo e deixo esfriar. Com cuidado, coloco os vidros já fervidos com a boca para baixo, em cima de um pano de prato bem limpo, até ficarem bem sequinhos. Os potes devem secar naturalmente. Aí é só colocar a geleia e guardar. A dica para não estragar está justamente na esterilização correta dos vidros”, ensinou dona Cida.