REMOÇÃO E PODA – Sub Mooca terá programa

Durante reunião do Conseg Tatuapé, o representante da Subprefeitura Mooca, Thadeu Castanheira, informou aos moradores que a subprefeitura daria início, em setembro, a um plano de remoção e poda de árvores começando pela Avenida Paes de Barros. A partir do anúncio, esta Gazeta procurou a assessoria do órgão para obter mais detalhes sobre o projeto.

PARTICIPANTES

De acordo com a Sub Mooca, o mutirão, que ainda não foi implementado, faz parte do Pima (Plano Intensivo ao Manejo de Árvores) e contará com a participação da própria subprefeitura, além da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e Eletropaulo.

CRONOGRAMA

Conforme a subprefeitura, o Pima seguirá um cronograma, no período de setembro a dezembro deste ano, que abrangerá em setembro, 19 vias e 567 árvores; em outubro, 29 vias e 583 árvores; em novembro, 13 vias e 532 árvores; e em dezembro, 36 vias e 638 árvores.

LAUDO TÉCNICO

A assessoria revelou que os números são aproximados e o trabalho de poda ou remoção se dará após a emissão de laudo técnico. O órgão relatou, também, que enquanto ocorrem as análises a subprefeitura continua a fazer podas normais, pois o Pima destina-se a áreas de maior incidência de queda.

PLANTIO

Ainda dentro do tema, a reportagem questionou a subprefeitura sobre o plantio de novas árvores nas ruas dos bairros administrados por ela. Sobre isso, a assessoria respondeu que estão sendo efetuados plantios de árvores, com a finalidade de atingir o número de 459 árvores/ano da Mooca. Na jurisdição da subprefeitura foram plantadas 101 espécies.

ÁRVORES CAÍDAS

Esta Gazeta indagou o órgão, ainda, se era possível ultrapassar o limite de plantios estabelecidos por compensações ambientais. Sobre a questão, a Sub Mooca declarou que irá efetuar o plantio em número maior em seu distrito, devido ao número de espécies caídas ter sido maior no ano passado.

Com relação à falta de mudas, a assessoria declarou não ter problemas, já que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente estaria fornecendo as mudas das árvores para o plantio.