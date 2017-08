Em 1917, o partido Bolchevique, liderado por Vladimir Lenin (1870-1924), libertava o então Império Russo de um duradouro regime absolutista, representado pela figura do czar Nicolau II. O espetáculo “Kiev”, com texto de Sergio Blanco e direção de Roberto Alvim, marca o centenário desse episódio histórico conhecido como Revolução Russa. A peça, que estreou no Sesc Ipiranga, cumpre temporada até 10 de setembro (exceto no dia 1º/9), com sessões às sextas e aos sábados, às 21 horas, e aos domingos e feriados, às 18 horas. Os ingressos custam até R$ 30,00. Local: Rua Bom Pastor, 822. Mais informações no telefone 3340-2000.