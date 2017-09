Rua Cesário Galeno – Mudança de direção pode sair

Continua em análise na CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) o projeto que sugere a mudança de mão de direção da Rua Cesário Galeno, no trecho entre a Rua Melo Peixoto e a Rua Honório Maia. Conforme o documento, os motoristas que estiverem trafegando pela Rua Melo Peixoto vão poder virar na Cesário Galeno, no sentido da Rua Honório Maia, e depois seguir para o Viaduto Antonio Abdo ou para a Rua Antonio de Barros, no sentido da Avenida Celso Garcia.

“Jovens promoviam os ‘pancadões’ na rua”

A proposta também solicita a retirada da maioria das vagas de estacionamento em 45 graus e pede a proibição de estacionamento de um dos lados da via. Dessa forma, moradores e comerciantes da região querem impedir a aglomeração de jovens que promovem os temidos “pancadões” no local. Endereço de uma universidade, a rua recebia milhares de adolescentes que fechavam o trânsito e tomavam todas as calçadas para ingerir bebidas alcoólicas, usar narguiles e ouvir músicas geradas pelo aparelho de som de carros estacionados.

A operação mais recente da PM no local obteve a cooperação de todos os comerciantes. Durante algumas semanas, a rua chegou a ficar sem mesas e cadeiras nas calçadas. Porém, atualmente, o problema está de volta e em alguns pontos da calçada ninguém consegue andar. Na frente de vários bares também é possível ver os jovens usando o narguilé.

O QUE OCORRIA

Em pelo menos três oportunidades, policiais encontraram pessoas com mesas, cadeiras, garrafas e narguiles no meio da rua. Enquanto mulheres dançavam, homens vendiam bebidas em caixas de isopor. Após diversos registros no 190, viaturas foram para o rua para liberar o trânsito.