Rua Jarinu: ligação terá mudança de mão

Informação foi passada pelo prefeito regional da Mooca, durante ação do programa Calçada Nova

No dia 2 de julho, o prefeito regional da Mooca, Paulo Sérgio Criscuolo, esteve presente na ação do programa Calçada Nova – Mutirão Mário Covas, na Rua Jarinu, no Tatuapé. De acordo com ele, os trabalhos acabaram sendo estendidos para a Praça Braúna, com intervenções de limpeza, corte de mato e a pintura de guias.

Sobre as constantes reivindicações quanto à falta de sinalização de solo adequada para o embarque/desembarque dos alunos das duas escolas municipais da Rua Jarinu, Criscuolo explicou que a situação já foi pontuada pela Prefeitura Regional Mooca.

“Estive com o pessoal da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) no início das ações do programa Calçada Nova no endereço e solicitei o acompanhamento. Foi dado um prazo de 60/90 dias para ser apresentado um estudo para ver qual o sentido de mão que a rua passará a ter. Esta mudança facilitará também para as escolas”, pontuou.

Segundo ainda o prefeito regional, a reformulação do sistema viário virá acompanhada de uma nova sinalização. “Tudo será reformulado na Rua Jarinu. Além disso, temos outra situação pontuada que refere-se à poda das árvores. Essa ação já está programada para o dia 19 de julho. Toda a rede da área precisará ser desligada”, informou.

Cerca de mil e duzentas pessoas vão ficar sem eletricidade neste dia para que os técnicos da Eletropaulo façam o serviço de poda. A concessionária ficará responsável em comunicar os moradores da região quanto à interrupção no fornecimento de energia.

PISO INTERTRAVADO

Sobre os reparos no calçamento, os trabalhos foram conduzidos neste dia pelo vice-prefeito, Bruno Covas. Quanto a não utilização do piso intertravado, o também secretário das Prefeituras Regionais explicou o seguinte.

“A Comissão Municipal de Calçadas, que tem a participação de várias secretarias, está mostrando que há várias possibilidades de serem usadas. Temos calçadas acessíveis, calçadas para todos na cidade de São Paulo. O que nós estamos fazendo aqui é um pouco à parte da Prefeitura. São calçadas públicas, com escolas do município. A gente espera que a população também possa fazer a sua parte, que é de cuidar das calçadas na frente de suas propriedades. Inclusive já fizemos mutirões em calçadas privadas, ajudando a população com material. Ou seja, a Prefeitura quer resolver este problema”, comentou Bruno.

Ele destacou também que a Prefeitura tem uma meta de ampliar em 10% o uso de calçadas na cidade. “Hoje nós temos um terço dos deslocamentos que são feitos à pé. E para isso precisamos de calçadas mais acessíveis, menos esburacadas, mais iluminadas. Por isso, todo domingo a gente segue com esta ação.