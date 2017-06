Ruas do Tatuapé estão às escuras

Iluminação existente não é suficiente e pedestres acabam correndo riscos

Não é nada fácil andar à pé no período da noite em uma rua sem iluminação adequada. Os riscos são grandes, principalmente para as mulheres e as pessoas idosas. O Tatuapé está entre as regiões que mais sofrem com este problema. Entre os endereços que continuam na lista dos locais que precisam de intervenções urgentes estão as ruas Azevedo Soares e Reboujo. Nesta última, só há iluminação na altura da drogaria instalada na esquina com a Rua Antonio de Barros. Depois, as lâmpadas não atendem os dois lados do calçamento. Até mesmo a rua não é atendida como deveria.

Na Rua Azevedo Soares, um dos trechos mais problemáticos está entre as ruas Francisco Marengo e Boa Esperança. Não há iluminação pedonal e quando o comércio fecha a iluminação pública deixa muito a desejar. Precisa ter coragem para andar no local ou quando não há outro jeito mesmo.

O leitor que estiver passando por uma situação semelhante na rua onde mora ou trabalha pode encaminhar um vídeo para o Whatasapp 98193-8399 ou, se preferir, apenas uma mensagem indicando o endereço.