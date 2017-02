Rugby: Tatuapé se prepara para mais um ano

O Tatuapé Rugby é o primeiro e único clube de rugby da Zona Leste. Tanto a equipe feminina quanto a masculina treina no Ceret. Em setembro de 2010, o Tatuapé Rugby iniciou os treinos da categoria feminina. Nesses cinco anos de história, as “Tatuzetes” tiveram diversos técnicos.

Com treinos e competições constantes, elas já se destacam com um elenco volumoso de mais de 20 atletas.

Os treinos acontecem às terças e quintas no Ceret, das 20h30 às 22 horas. O time masculino também treina nos mesmos dias e horário. Aos sábados, todos se reúnem das 10 às 12 horas, inclusive a categoria juvenil, que treina às terças e quintas, das 19 às 20h30. O Ceret fica na Rua Canuto de Abreu, s/nº, Jardim Anália Franco.

De acordo com a Federação Paulista de Rugby, os clubes já começaram o trabalho de pré-temporada visando os campeonatos estaduais em 2017. O calendário completo está em fase de conclusão, tendo apenas as datas do Paulista A e Circuito feminino de Sevens com datas definidas.

Enquanto as categorias adultas permanecerão da mesma forma (Paulista A, B, C, Desenvolvimento, Universitário, M19, M17, M15, Circuito Paulista Feminino, Copa SP Feminina, Paulista Feminino de XV), pela primeira vez, as mulheres receberão nada menos do que seis etapas no Circuito Juvenil no M19 e M16, enquanto os garotos de todo Estado terão festivais voltados especialmente para os clubes ainda em formação.

Nas seleções nacionais, cinco atletas de São Paulo compõem a equipe que lutará por mais um título sul-americano, enquanto se prepara para as demais etapas da Série Mundial de Sevens. No Americas Rugby Championship, são 16 jogadores lutando no maior campeonato do continente, em busca de mais uma vitória.

Quer saber mais sobre o esporte? Acesse http://fprugby.org.br/ e http://tatuaperugby.com.br/.