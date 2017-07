Saiba como proteger cães e gatos no inverno

A médica veterinária Caroline Mouco Moretti dá dicas de como cuidar dos animais de estimação na estação mais fria do ano e prevenir contra doenças relacionadas à baixa temperatura

A estação mais fria do ano chegou e para proteger os pets desse inverno que começou com tudo, a médica veterinária Caroline Mouco Moretti explica que os cães e gatos também necessitam de cuidados especiais.

A especialista reforça que as vacinas são importantíssimas para manter o animal saudável durante o ano todo e principalmente contra doenças relacionadas à baixa temperatura, como, por exemplo, a gripe canina para os cães e a rinotraqueite felina para os gatos, ambas são doenças respiratórias.

Para os animais que possuem pelos ralos ou curtos e que estão acostumados com tecidos, a roupinha é uma boa opção para mantê-los aquecidos. “Caso opte por roupas, dê preferência a peças com as quais o seu cão esteja acostumado e se sinta livre para brincar e fazer suas necessidades”, ressalta Caroline.

Já os animais que possuem pelos grandes e longos, segundo a médica veterinária, é preciso que o tutor tome muito cuidado com roupas, já que para esse tipo de pet, o tecido pode atrapalhar ao invés de ajudar. “O animal com pelos longos que utiliza roupa desenvolve nós, que não secam direito no banho, gerando fungos e bactérias, causando inclusive uma dermatite”. Caroline reforça ainda que caso os nós ocorram, o cachorro deverá ser tosado, o que o deixará mais exposto ao frio.

Durante os dias gelados, evite passeios nos dias muito frios e banhos muitos frequentes principalmente nos animais mais idosos. O ideal é passear com os cães em horários que estejam mais quentes, entre as 11h e 15h, por exemplo.

Na hora de dormir, é importante que o tutor deixe o cantinho do seu animal bem aquecido. “A dica é colocar um cobertor ou colchão para ele dormir, evitando contato direto com o chão”, ensina a especialista. A médica veterinária destaca ainda que com o frio os pets bebem menos água e correm risco de ficar desidratados, por isso aconselha aos donos que coloquem mais potes de água pela casa, facilitando assim a hidratação deles.

Além do cuidado especial no inverno, os animais de estimação merecem atenção redobrada durante o ano todo já que os cães e gatos estão suscetíveis a uma gama muito grande de doenças infecciosas virais, bacterianas, parasitárias, as autoimunes e as doenças adquiridas.

De acordo com a diretora clínica do Grupo Vet Popular, algumas delas são chamadas de zoonoses, doenças que são transmitidas para o homem através dos animais como leptospirose, toxoplasmose, dipilidiose, raiva, salmonelose e dermatomicoses.

“Para evitarmos que nossos cães e gatos não tenham doenças que possam ser transmitidas a nós e nossos familiares temos que manter a vacinação, a vermifugação, o antipulga, o anticarrapaticida e as visitas ao médico veterinário em dia”, finaliza.