SÃO MIGUEL – Oficina de culinária grátis

A Oficina Escola de Culinária oferecerá nove cursos gratuitos, no Galpão de Cultura e Cidadania, situado em São Miguel Paulista. Neste segundo semestre, haverá 360 vagas no total, sendo 40 para cada módulo. A iniciativa, promovida pela Fundação Tide Setubal, em parceria com Instituto Lojas Renner, visa desenvolver as habilidades culinárias e o espírito empreendedor dos participantes.

“Esperamos que os alunos adquiram competências que se revertam em geração de renda, por meio da venda de produtos ou da inserção no mercado de trabalho”, ressalta Lucia Amadeo, coordenadora do Programa Ação Família, responsável pela Oficina Escola de Culinária.

Neste espaço, com três anos de funcionamento e construído por iniciativa da Fundação Tide Setubal, os alunos aprendem a preparar bolos, doces e salgados para festas, pratos especiais, comidas regionais e muitos outros quitutes. Os módulos contemplam ainda técnicas de embalagem e conservação, além de dicas para comercialização. As aulas são ministradas por nutricionistas do Sesi.



MÓDULOS E INSCRIÇÕES

Este mês serão organizadas nove opções de curso: Bolos de vitrine, Chocolate, Comidas de boteco, Salgadinhos para festas, Docinhos tradicionais para festas, Cupcakes, Pratos do dia a dia, Carnes assadas e Receitas especiais de Natal. Cada curso conta com quatro aulas, somando dez horas no total. Para cada um deles há 40 vagas, distribuídas em duas turmas, uma pela manhã (das 10 às 12h30) e outra à tarde (das 13h30 às 16 horas), às terças e quartas.

Esses módulos são voltados para maiores de 16 anos. Para participar, o interessado deve ir pessoalmente ao Galpão de Cultura e Cidadania (Rua Serra da Juruoca, 112), a partir das 9 horas, na data da inscrição do curso desejado. Os documentos necessários são: RG, CPF e comprovante de endereço. Mais informações pelo telefone: 2956-0091.