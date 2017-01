São Paulo, 10 a 16 de Janeiro de 1982 Ano VII – Nº 349

MICRO-ÔNIBUS

Os micro-ônibus da Companhia Municipal de Transportes Urbanos (CMTC), cuja utilização não deu certo nos Jardins, podem ser trazidos à Zona Leste, de acordo com sugestão do presidente da empresa, Modesto Stama. Segundo ele, a CMTC já pesquisou vários setores para a implantação do sistema. “Agora, estamos para decidir entre as zonas Norte e Leste, mas com uma alteração: a retirada das catracas eletrônicas e a colocação de cobradores”, declarou.

INSALUBRIDADE

Lei promulgada pelo prefeito Reynaldo de Barros concede gratificação pela prestação de serviço especial aos servidores municipais que ocupam cargos ou funções de natureza operacional e que corram risco de morte ou de perda da saúde. A gratificação terá o valor mensal correspondente a 30% do valor da Referência 1, sendo que o pagamento será autorizado pelo prefeito, mediante procedimento e condições a serem estabelecidas por meio de decreto.

FAVELAS

O Programa de Melhorias das Favelas de São Paulo (Profavela), criado em setembro de 1979 pelo prefeito Reynaldo de Barros, consiste na execução de melhorias e obras de urbanização nas favelas que não podem ser imediatamente atendidas pelo Promorar, ou por outros programas de habitação definitiva. Dados levantados em estudo sobre as favelas revelam que, atualmente, há no município cerca de 763 favelas, onde vivem 373 mil moradores.