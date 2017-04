São Paulo, 11 a 17 de Abril de 1982 Ano VII – Nº 362

ESTAÇÃO REPÚBLICA

Com a inauguração da estação República do Metrô, no próximo dia 24, a primeira do ramal Oeste, a linha 2 passará a contar com seis estações, pois, no ramal Leste, cinco delas – Pedro II, Brás, Bresser, Belém e Tatuapé – já estão funcionando. Depois que passaram para a alçada estadual e começaram a depender mais da boa vontade de Brasília, as obras do Metrô entraram em marcha lenta.

EDUCAÇÃO

Com base em decreto presidencial, o ministro da Educação e Cultura, Rubem Ludwing, assinou portaria alterando a sistemática de arrecadação do salário-educação, um tributo pago pelas empresas destinado ao financiamento do ensino de primeiro grau dos empregados e de seus filhos. Com a mudança, as empresas ficam proibidas de aplicar diretamente o salário-educação. Agora, o Ministério da Educação deverá repassar as verbas.

TERMINAL TIETÊ

Uma das preocupações do projeto do Terminal Rodoviário Tietê – a nova rodoviária de São Paulo, a ser inaugurada no próximo dia 8 – está relacionada com o conforto dos passageiros em termo de ambiente. Por isso, os blocos de edifícios foram construídos com grandes aberturas, para circulação de ar e entrada de luz natural, de forma a não depender de recursos eletrodomésticos, para condicionamento ambiental.