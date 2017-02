São Paulo, 14 a 20 de Fevereiro de 1982 – Ano VII – Nº 354

VIA LESTE

A inauguração da Via Leste está programada para o dia 1º de Maio. As pistas asfaltadas estão praticamente prontas no trecho que liga São Paulo a Guararema. Ao mesmo tempo, ao longo de toda a auto-estrada, serviços de regularização e segurança do tráfego estão planejados e começam a serem implantados. Nessa fase final, obras e serviços ganham ritmo acelerado para chegar ao objetivo, pois faltam apenas 74 dias para a via ser entregue ao tráfego.

PENHA

A Coordenadoria Municipal do Abastecimento (Comab) informou ao prefeito Reynaldo de Barros que concluiu a limpeza e a desinfecção das oito câmaras de estocagem do Frigorífico Municipal da Penha. Ao longo dos anos, o piso do frigorífico foi forrado por uma grossa e compacta massa de material orgânico deteriorado e lixo congelado, que exigiu dois meses de trabalho de uma equipe especializada para ser retirado. As câmaras já foram liberadas para uso.

OAB – PENHA

A 94ª subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil – Penha de França (OAB – Penha) já é realidade desde o último dia 10, com a posse de sua primeira diretoria, composta pelos advogados penhenses Armando Fogaça Valente (presidente), José Parada Neto (vice-presidente), Constancio Cardena Quaresma Gil (secretário) e Romeu Nicolau Brochetti. A solenidade de posse aconteceu no salão do Esportivo da Penha.