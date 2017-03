São Paulo, 14 a 20 de Março de 1982 Ano VII – Nº 358

PARQUE DA ZL

Hoje é um domingo todo de festa no novo Parque da Zona Leste, um dos espaços de lazer do projetado Parque Ecológico do Tietê que está sendo inaugurado próximo à divisa de São Paulo e Guarulhos, altura de Engenheiro Goulart. Concerto da Orquestra Sinfônica Municipal, variadas competições esportivas e um show de pára-quedismo são algumas das atrações do programa de inauguração.

HOSPITAL DO TATUAPÉ

Quando o prefeito Reynaldo de Barros for inaugurar as obras de reforma do Hospital Municipal do Tatuapé, no próximo dia 23, encontrará uma casa de saúde totalmente modernizada, com novos setores de serviços, novos equipamentos, maior capacidade de atendimento e tudo mais funcional. Essa reforma, que foi feita sem interferir no funcionamento do hospital, já está concluída.

OBRAS NA ZL

As obras de canalização do córrego Aricanduva, de construção do Hospital Municipal de Itaquera e do Viaduto Guaianases, todas em execução na Zona Leste, foram vistoriadas ontem pelo prefeito Reynaldo de Barros. Satisfeito com o andamento dos serviços, embora exigisse maior rapidez na construção do viaduto, Barros destacou que as obras estão de acordo com seu plano de ação.