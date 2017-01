São Paulo, 17 a 23 de Janeiro de 1982 Ano VII – Nº 350

NOVOS VIADUTOS

A Secretaria de Estado dos Transportes está completando outra importante obra da Via Leste, na ligação de São Miguel Paulista com o Bairro das Pimentas, no município de Guarulhos: dois viadutos paralelos. A Dersa, encarregada da execução da auto-estrada, concentra grande força do trabalho, para que o governador Paulo Maluf proceda a entrega dessa passagem em breve. Desde o inícío da construção até o momento, o tráfego foi desviado para uma variante em nível sobre as pistas da Via Leste.

TRÓLEBUS

O prefeito Reynaldo de Barros assinou dois contratos de financiamento no valor total de Cr$ 2 bilhões que permitirão à Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC) a aquisição de noventa novos trólebus, prevista para a segunda etapa do Programa Prioritário de Trólebus da Cidade de São Paulo, além da implantação da linha que ligará Pinheiros à estação Santa Cruz do Metrô. A segunda etapa do programa estava paralisada desde o segundo semestre do ano passado por falta de verbas.

BOMBEIROS

A Prefeitura vai entregar nesta semana à população, como parte das comemorações do 428º aniversário da cidade, mais duas unidades do Corpo de Bombeiros, cumprindo programa de descentralização dos postos da Capital, previsto em convênio assinado entre o município e a Secretaria de Segurança Pública. No dia 18, será inaugurado o prédio do 1º Grupamento de Busca e Salvamento, na Rua José Bento, 15, no Cambuci. No dia 20, será entregue a nova sede do 30º grupo de incêndio, na Vila Maria.