São Paulo, 24 a 30 de Janeiro de 1982 Ano VII – Nº 351

TRÓLEBUS

O prefeito Reynaldo de Barros inaugurou na última quinta-feira, dia 21, a Garagem Tatuapé – Centro Operacional de Trólebus da Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC). Barros apresentou a garagem como uma das mais modernas obras do gênero em todo o mundo. Ele enfatizou que a tecnologia empregada em sua construção é totalmente brasileira. A garagem tem capacidade para 320 veículos, sendo que 90 podem ser articulados.

COHAB

Hoje, dia 24, o prefeito Reynaldo de Barros vai entregar mais 3.543 unidades residenciais construídas pela Cohab no Conjunto Habitacional José Bonifácio, na Praça Brasil, em Itaquera. São aptos. de três dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço; 400 médios, com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e área de serviço; além de 184 casas, também de dois dormitórios.

JUSTIÇA

Dentro de 45 dias, uma comissão formada por técnicos da Prefeitura de São Paulo e da Companhia de Processamento de Dados do Município (Prodam) indicará os locais ideais para a instalação de 26 varas distritais na cidade, que o Tribunal de Justiça do Estado pretende construir, com o objetivo de descentralizar os serviços prestados à população. O Tribunal acredita ser necessário um trabalho para que seja evitada a dispersão dos foros.