São Paulo, 31 de Janeiro a 6 de Fevereiro de 1982 – Ano VII – Nº 352

MAIS PONTILHÕES

O prefeito Reynaldo de Barros entregará à população da periferia mais cinco pontilhões localizados em áreas das administrações regionais de Ipiranga, São Miguel – Ermelino Matarazzo, Itaquera – Guaianases, Butantã e Vila Maria. O custo total dessas obras é de Cr$ 80 milhões e a data das inaugurações ainda não foi fixada. Na regional de Itaquera, por exemplo, o pontilhão ligará a Rua Metrópole à Rua Manoel Silveira.

AVENIDA TATUAPÉ

No dia do aniversário da cidade, o prefeito Reynaldo de Barros entregou ao público mais m trecho que recebeu o nome de Salim Farah Maluf, pai do governador Paulo Maluf. No ato da inauguração, o governador frisou que se sentia profundamente grato pela homenagem conferida a seu pai, que emprestou seu trabalho para o engrandecimento da cidade. O trecho inaugurado, com duas pistas, custou Cr$ 1.026.478,00.

METRÔ

A partir da segunda quinzena de março, os trens da linha leste – oeste do Metrô chegarão até a estação República, segundo informa o secretário Silvio Fernandes Lopes (Negócios Metropolitanos). Embora a estação deva ser inaugurada apenas em Abril, todos os serviços essenciais à sua operação estarão concluídos até 15 de Março. O titular da pasta destacou que os prazos das obras que permitirão o breve funcionamento da estação República foram uns dos mais rígidos já estabelecidos pelo Metrô.