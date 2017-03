São Paulo, 7 a 13 de Março de 1982 Ano VII – Nº 357

COMBATE AOS RATOS

Trabalhos de desratização são executados como rotina pelas 17 administrações regionais da Prefeitura, mas têm sido dinamizados na atual administração, tanto que, em 1979, foram aplicados aproximadamente 28 toneladas de raticida. Em 1980, o total subiu para 34 toneladas e, no ano passado, chegou a 37 toneladas. O raticida utilizado é um anticoagulante que, quando ingerido, faz com que ratos feridos morram por hemorragia.

SUBSTITUTO

Antonio Salim Curiati, deputado estadual e atual secretário de Estado da Promoção Social, será o novo prefeito da Capital, em substituição a Reynaldo de Barros, a partir de 15 de maio, quando este deixará o cargo para concorrer ao governo do Estado, em novembro próximo. O anúncio foi feito pelo governador Paulo Salim Maluf. Curiati é médico, formado pela Escola Paulista de Medicina, em 1953, com especialização em oftalmologia e otorrinolaringologia.

METRÔ

Uma das metas prioritárias do Metrô para o ano de 1981 era atingir o transporte de um milhão de passageiros por dia. Essa meta foi alcançada em 10 de Dezembro, quando o fluxo no sistema foi de 1.010.076 usuários. Em seguida, por várias vezes, o Metrô transportou mais de um milhão de passageiros por dia, atingindo o recorde de 1.060.855, no último dia 21 de dezembro. A estação Tatuapé colaborou recebendo cerca de 200 mil passageiros por dia.