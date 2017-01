São Paulo é a cidade onde todo o mundo se encontra, realiza, interage e acolhe. É o lugar onde a versatilidade e a criatividade são rotina. Toda essa mistura se reflete na Art Lab Gallery, que em seu espaço acolhe todos os artistas, trazendo o que há de melhor em arte para São Paulo na exposição: “São Paulo Inspira Arte”, que pode ser visitada até 4 de março.

A exposição convida os artistas a mostrarem a sua visão artística da cidade. O projeto reúne mais de 30 artistas entre plásticos, escultores e fotógrafos, visando promover a produção de jovens talentos ao lado de presenças já consagradas no universo da arte. Juntos trazem perspectivas sobre a cidade, a presença da arte no ambiente urbano e novas possibilidades. Além de homenagear a capital da arte no Brasil, apresentando em suas obras diferentes técnicas, estilos, cores, movimentos e formas com visões individuais de uma cidade plural.