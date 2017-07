Segue rumo à Cidade Tiradentes

Mesmo com as alterações em seu cronograma, as obras da Linha 15-Prata do Monotrilho, no trecho entre a Vila Prudente e São Mateus, até que seguem bem, diante de tantos atrasos causados pela falta de repasses financeiros. Com o lançamento das últimas vigas-guia da estrutura do trilho de concreto na região de São Mateus, toda a via do monotrilho estará implantada quando o trabalho estiver concluído.

De acordo com as últimas informações do Metrô, a operação conta agora com 1.706 funcionários trabalhando em oito estações e a expectativa é entregar todas as vigas implantadas em março do ano que vem.

As duas últimas vigas estão sendo instaladas na chegada à futura estação São Mateus, sobre a Avenida Sapopemba. Elas vão compor o chamado “track switch”, que atua movimentando as vigas e permitindo que o trem mude de uma via para outra.

Ao todo, o trecho Vila Prudente-São Mateus tem 868 vigas-guia ao longo de 13 quilômetros, além de outras 256 que compõem o pátio Oratório, totalizando 1.124 unidades. Cada viga tem, em média, 30 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e pesa 70 toneladas.

Agora, os trabalhos estão concentrados na construção simultânea de oito estações. Essas obras são do trecho prioritário da linha, que vai de Vila Prudente a São Mateus, com dez estações, um pátio de manutenção e 13 quilômetros de extensão.

O primeiro trecho, com duas estações e 2,3 quilômetros entre Vila Prudente e Oratório, já foi concluído e opera desde 2014, permitindo a integração gratuita com a Linha 2-Verde e proporcionando o acesso a uma rede de 339 quilômetros de trilhos, em 22 municípios, por uma única tarifa.

Já o segundo trecho inclui outros 10,7 quilômetros de vias elevadas e oito estações, com previsão de entrega no primeiro semestre de 2018. São elas: São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói, Vila União, Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus.

Para quem quiser conhecer mais sobre as obras do Metrô que estão em andamento, a Companhia do Metropolitano organiza visitas monitoradas. Para saber quais obras podem ser visitadas e entrar na lista de espera, deve-se entrar em contato com a Coordenadoria de Atendimento à Comunidade nos telefones 3371-7519, 3371-7520, 3371-7526 e 3371-7525.

A Central de Relacionamento com a comunidade sobre as obras do monotrilho da Linha 15-Prata fica na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Melo, 2.061, Vila Prudente. Telefone: 3715-1951. Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 8 às 17 horas.