Sem previsão de recape

Pergunta: como a Prefeitura Regional Mooca pode ficar de fora inicialmente do Programa Asfalto Novo com ruas em péssimas condições? No Parque São Jorge, exemplos não faltam. Não entraram na lista do programa de tapa-buraco, muito menos de recapeamento, as seguintes ruas que seguem com o seu asfalto completamente comprometido: Icaraí – com imperfeições em toda a sua extensão com a combinação de paralelepípedo e asfalto, além de trechos com solapamento; e a Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira (foto) – que encontra-se em uma situação crítica de tanta ondulação e buracos que tem. Sem contar as ruas adjacentes que estão na mesma situação.