Semáforo ainda não foi instalado

No mês de março, a Gazeta do Tatuapé publicou que, praticamente uma semana depois do atropelamento que vitimou um homem e de mais uma reportagem alertando para a falta de segurança para os pedestres no local, a Rua Antonio Alves Barril ganharia semáforo para pedestres, nos dois sentidos.

Na ocasião, de acordo com as informações obtidas no local, uma empresa terceirizada foi contratada para fazer rampas de acessibilidade, recortar o canteiro central e deixar tudo pronto para a CET – Companhia de Engenharia de Tráfego – instalar o equipamento semafórico.

De volta ao endereço na semana passada, a reportagem constatou que as intervenções já terminaram e que placas para a travessia de pedestres foram instaladas. Porém, não há faixa de pedestres e o equipamento semafórico ainda não foi instalado. A redação encaminhou um e-mail para a assessoria de imprensa da CET e perguntou qual a previsão para a instalação do equipamento.

De acordo com o órgão municipal, “a instalação do semáforo faz parte das medidas mitigadoras de polo gerador de tráfego na região e os equipamentos estão em fase de testes; sendo que posteriormente será agendada a data para sua implantação.”