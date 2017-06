SÉRIE – Máquina Mortífera

O cinquentenário sargento Murtaugh (Damon Wayans), da divisão de homicídios da polícia de Los Angeles, recebe um novo parceiro, o sargento Riggs (Clayne Crawford), da divisão de narcóticos da polícia do Texas, que começou a vida nas Forças Especiais do exército americano. Riggs é um jovem inconsequente, volátil e ligeiramente suicida que se mudou para Los Angeles para recomeçar a vida depois da morte de sua mulher e filho num acidente de carro, e não vai fazer bem ao coração frágil do quase aposentado Murtaugh. Segundo a crítica, a série mistura o humor das histórias da dupla com os problemas relacionados aos crimes.