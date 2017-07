Série – Midnight, Texas

Midnight é uma cidade remota no meio do Texas que serve de abrigo para diversos tipos de desajustados, de assassinos de aluguel a vampiros, passando por médiuns, lobisomens e vampiros. Os cidadãos encontram uns nos outros a aceitação que o resto do mundo sempre lhes recusou quando as ameaças externas à cidade os levam a se unir cada vez mais.

De acordo com o público, a série promete. Pelo trailer se nota que os efeitos visuais são bons, dignos do Canal Warner, como os grandes sucessos: Supernatural, The Vampire Diaries e The Originals. Lembrando que Crepúsculo foi um fenômeno mundial, tanto nos livros como no cinema.