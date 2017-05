Shopping Tatuapé recebe o torneio Quest ANB 3×3 Saskatoon

Com o objetivo de proporcionar eventos culturais e esportivos para seus frequentadores, o Shopping Metrô Tatuapé, que integra o Complexo Tatuapé, será o palco da final do torneio Quest ANB 3×3 Saskatoon, promovido pela Associação Nacional de Basquete 3×3, de 19 a 21 de maio.

A equipe campeã da categoria Pró Masculino garante vaga na disputa da primeira etapa do FIBA 3×3 World Tour, que será realizado em julho, em Saskatoon, no Canadá.

No Shopping Metrô Tatuapé, a expectativa é receber mais de 200 atletas durante os três dias de partidas. Entre as possibilidades de jogo, na sexta e no sábado haverá as categorias Sub 15 Masculino, Sub 18 Masculino, +35 Masculino (para pessoas com 35 anos ou mais) e Open Masculino (a partir de 18 anos).

Já no domingo, ocorrem as disputas da categoria Open Feminino (a partir de 18 anos) e a grande final da Pró Masculino, disputada por 12 equipes classificadas em eliminatórias de torneios realizadas em diferentes cidades do País.

“É muito interessante ver como essa modalidade está sendo difundida no Brasil. No ano passado, tivemos uma primeira experiência com o basquete 3×3, e a recepção do público foi incrível. Promover um espaço para atletas jogarem e terem a oportunidade de sair daqui para ser reconhecidos mundialmente nos deixa muito felizes. Esta também é uma das iniciativas que temos buscado para estimular nossos frequentadores a viver experiências diferentes”, ressalta Flavia Tegão, gerente de Marketing do Complexo Tatuapé.

Ainda há vagas para participar do campeonato. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelo site www.3x3planet.com. As equipes devem ser compostas por até quatro jogadores. Mais informações: 2532-1346.

SERVIÇO

Torneio Quest ANB 3×3 Saskatoon

Data: de 19 a 21 de maio de 2017.

Horário: Torneios – dia 19, a partir 14h, e dias 20 e 21, a partir das 13h.

Atividades de interação com o público – dias 19 e 20, a partir das 10h, e dia 21, a partir das 12h.

Local: Piso Tatuapé – Térreo – Praça de Eventos.

Endereço: Av. Radial Leste, esquina com Rua Tuiuti (integrado à Estação Tatuapé do Metrô).

Telefone: 2090-7400.

Grátis.