Show no Shopping Anália Franco

Mais uma vez a Praça de Eventos do Shopping Anália Franco recebe um grande show. A primeira apresentação do Projeto Grandes Encontros em 2017 ficará por conta de Ana Clara Caetano e Vitória Falcão, que formam a dupla Anavitória.

A exibição será na quarta-feira, no dia 26 de abril, às 19h30, com entrada gratuita. No dia da apresentação, o shopping arrecadará alimentos não-perecíveis que posteriormente serão distribuídos ao Hospital Santa Marcelina, entidade que desenvolve trabalho de cunho social com a comunidade local.

Onde: Avenida Regente Feijó, 1.739, Tatuapé. Informações: 4003-4133 e www.shoppinganaliafranco.com.br.