Silvio Romero – Regional fiscalizará praça

A Praça Silvio Romero é um dos pontos mais tradicionais de venda de cachorro quente da cidade. Porém, para atuar no local é preciso ter o Termo de Permissão de Uso (TPU), emitido pela Prefeitura Regional Mooca e Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, e a autorização da Vigilância Sanitária, após a passagem por curso de manipulação de alimentos, oferecido pela própria Prefeitura. Além de seguir todas as normas estabelecidas, os ambulantes motorizados ficam obrigados a vender hot dog exclusivamente, sendo proibida a comercialização de outros tipos de lanches, bem como pastéis, salvo autorização para feiras em dias e horários específicos estabelecidos pela Regional.

Visto que os comerciantes precisam seguir as regras, moradores que frequentam o local afirmaram terem presenciado, nos últimos meses, veículos comercializando narguilés e outros lanches, como hambúrgueres. Na última sexta-feira, dia 1º, pelo menos oito veículos de venda de alimentos estavam ocupando as laterais da Silvio Romero. No mesmo dia ocorria uma feira de artesanato no local e o comércio de alguns quitutes. Para o estudante Erick Dias, a presença do food truck de narguilé incomoda quando ele está comendo, pois as pessoas lançam a fumaça em qualquer direção.

A moradora Inez Martarelli reclamou do lixo deixado na praça, mas que não é recolhido. Ela não sabia dizer exatamente quem eram os responsáveis pela irregularidade, porém pediu à Regional Mooca que reforçasse a orientação aos “dogueiros” motorizados e aos comerciantes do entorno.

O OUTRO LADO

Frente às reclamações, a reportagem entrou em contato com a Prefeitura Regional Mooca. Segundo o órgão, atualmente existem quatro TPU´s (Termos de Permissão de Uso) somente para a Silvio Romero. Conforme a assessoria, na semana anterior seria iniciada uma operação de fiscalização que começaria nas ruas Tuiuti e Platina e, na sequência, seguiria para a Silvio Romero. A Regional relatou, ainda, que quem estivesse irregular seria multado.