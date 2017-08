Só até hoje

Até hoje, segunda-feira, dia 31 de julho, o Internacional Shopping Guarulhos irá recolher as doações de peças de roupas em boas condições de uso, além de cobertores.

As entregas devem ser feitas na loja ao lado da Rock Laser Games, no piso térreo. Além da entidade que atende idosos carentes, parte da arrecadação é destinada ao Fundo Social do município, que distribui para outras instituições da cidade.

Por isso, podem ser doadas peças para adultos e crianças. Esse ano, o shopping também está com uma parceria com o Fundo Social de Guarulhos, para auxiliar com as doações para as pessoas com necessidade na região. Onde: Rodovia Presidente Dutra, km 230, Itapegica.