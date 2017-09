Sorvetes Ice-Mel

Dias quentes e bem ensolarados. Bom para tomar sorvete! Nossa dica é a Ice-Mel Sorvetes!

Localizada na Rua Antonio de Barros, 582, a sorveteria trabalha com produtos fabricados lá mesmo. A marca, com mais de 40 anos de tradição, passou por uma grande reformulação que trouxe muitas novidades aos clientes.

INVESTIMENTOS

Agora quem vai à Ice-Mel Sorvetes encontra um salão que acomoda cerca de 23 pessoas. E, com a modernização de todo o sistema de refrigeração, a marca passou a oferecer 20 receitas diferentes de sorvetes de massa para serem saboreadas na hora.

Entre elas estão: cereja, pistache, negresco, ninho trufado, iogurte com amora e abacaxi ao vinho. As bolas são servidas na casquinha ou no copinho, de acordo com a preferência do cliente.

COMERCIALIZAÇÃO

Na Ice-Mel Sorvetes os produtos são vendidos tanto no varejo quanto no atacado com preços bem especiais.

Tem picolés de frutas e ao leite, big sundae de morango e chocolate, sorvetes de massa no copinho de 350ml nos sabores abacaxi, coco branco, chocolate, creme, flocos, limão, maracujá, morango, milho verde e napolitano, além de pontes de sorvetes de 2 e 10 litros.Todos os produtos são pasteurizados.

Já para quem preferir, a linha skimo é comercializada nos sabores morango, maracujá, nata, bombom e chocolate branco, sendo seus picolés bem cremosos e revestidos com uma saborosa capinha de chocolate ao leite.

SERVIÇO

O horário de funcionamento da Ice-Mel Sorvetes é de segunda a sexta, das 8 às 18 horas; aos sábados, das 9 às 18 horas; e aos domingos, das 9 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas no telefone 2294-8527.