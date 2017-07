Spani Atacadista chega à Vila Formosa

Cerca de dez mil itens são oferecidos para o pequeno comerciante e o consumidor final

Empresa do Vale do Paraíba pertencente ao Grupo Comercial Zaragoza, o Spani Atacadista inaugurou no dia 27 de junho, a sua primeira loja em São Paulo, na Rua Rêgo Barros, 697, Vila Formosa.

“Estamos muito felizes e confiantes. Vamos abrir outras lojas na capital como esta, que atende tanto o pequeno varejo quanto o consumidor final”, destacou Flávio Almeida, diretor-comercial do Spani Atacadista.

Ele destacou ainda que a economia é grande para todos os públicos. “A dona de casa também pode vir comprar sem a exigência de carteirinha ou cartão para se associar. São por volta de dez mil itens oferecidos. Trabalhamos com dois preços em toda a linha de mercearia: um preço unitário e um preço bastante interessante com desconto para mais unidades do mesmo produto.”

Prezando pela qualidade em todos os setores da loja, o Spani Atacadista disponibiliza 103 vagas de estacionamento, sendo 83 para carros e 20 para motos, e os setores de açougue, bebidas, frios, laticínios, hortifrútis, importados, mercearia, higiene e limpeza. Há também adega, setor só com bacalhau e serviço de açougue com carnes fatiadas na hora.

Atualmente o Spani Atacadista conta com 13 unidades distribuídas entre o Estado de São Paulo e região fluminense, além de um centro de distribuição que está localizado em Taubaté, no Vale do Paraíba.

De acordo com o diretor-presidente do Grupo Zaragoza, Cléber Gomez, a região da Vila Formosa, está em um local estratégico e de grande potencial. “Nosso processo de expansão faz parte de um planejamento estratégico muito sólido e acreditamos no potencial econômico da região da Vila Formosa para implantar nossa primeira loja na capital paulista”, ressalta.

Mais informações no site www.spani.com.br.