Spani Atacadista é inaugurado na Vila Formosa

Localizado na Rua Rêgo Barros, 697, na Vila Formosa, o Spani Atacadista deu início às suas atividades nesta manhã de terça-feira, dia 27. Com estacionamento próprio, a primeira loja do Grupo Comercial Zaragoza na cidade de São Paulo oferece mais de mil produtos nos setores de açougue, bebidas, frios, laticínios, hortifrútis, importados, mercearia, higiene e limpeza. A nova unidade marca a abertura da 13ª loja da rede e mais informações podem ser obtidas no site www.spani.com.br.