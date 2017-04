Suspeitos de tráfico são presos

No último dia 27, por volta das 14h20, policiais militares da Rocam, do 51º Batalhão de Polícia Militar, prenderam dois suspeitos por tráfico de drogas no bairro da Penha. Conforme a assessoria do Batalhão, durante o patrulhamento pela Rua Henrique Casela esquina com a Rua Natal Basile, após denúncias de que no local ocorria tráfico de drogas, os policiais se depararam com quatro indivíduos em atitude suspeita que, ao avistarem os PMs, tentaram fugir.

CELULAR E DINHEIRO

Simultaneamente, um dos criminosos atirou contra a equipe, porém os policiais conseguiram prender dois dos criminosos e realizaram a abordagem e a busca pessoal. Com os infratores foram encontrados 118 pinos de cocaína, um rádio comunicador, três aparelhos celulares e a quantia de R$ 317,00. Os acusados foram conduzidos à delegacia de polícia para elaboração do boletim de ocorrência e permaneceram à disposição da Justiça.

No mesmo dia, por volta das 21h30, PMs da Força Tática e do serviço de inteligência do 51º BPM/M, em operação conjunta, conseguiram prender dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas também na Penha.

ENÉAS DE BARROS

Policiais realizavam o patrulhamento na Rua Enéas de Barros, local apontado pelo serviço de inteligência como ponto de tráfico de drogas, quando se depararam com dois homens em atitude suspeita. Ao abordarem um os indivíduos, os PMs localizaram 79 pinos de cocaína, 59 trouxinhas de maconha e R$ 40,00. Com o outro foi encontrado um aparelho celular que, após pesquisa ao Imei, detectou-se também ser produto de roubo. Durante a elaboração do BO um dos acusados foi reconhecido pela proprietária do celular.