Tatuapé – Hospital Veterinário pode mudar de endereço

O Hospital Público Veterinário do Tatuapé, mantido pela Anclivepa (Associação Nacional de Clínicas Veterinárias de Pequenos Animais), completará cinco anos de funcionamento este ano. Localizado na Rua Platina, 570, o local recebe elogios de quem busca atendimento, seja para consulta, exames ou cirurgias. A maioria das pessoas é unânime em dizer que a espera é longa para quem decide buscar o hospital. No entanto, todas também concordam ao afirmar que vale a pena. Geralmente, os donos de animais chegam durante a madrugada, para aguardar a retirada da senha, e só saem da instituição no fim da tarde ou à noite.

“Logística de atendimento poderia ser modificada”

LOGÍSTICA RUIM

Marcos Carmona, morador da Vila Carrão, disse ter sido atendido aproximadamente umas dez vezes. Segundo ele, seria preciso mudar a logística de atendimento. É muito cansativo a pessoa ficar tanto tempo no local. Carmona também lembrou que quando o caso é muito grave o hospital pede para a pessoa levar a uma clínica particular, pois, como a demanda é grande, o animal pode morrer antes da consulta.

Paloma de Paula Souza, de Guaianases, disse que sua cachorra foi bem atendida e a cirurgia foi um sucesso. Agora, ela estava retornando para uma consulta. Paula Berti, da Penha, também elogiou o atendimento dado ao seu cão, que havia sido atropelado.

VIZINHOS INCOMODADOS

Como o hospital está em uma rua onde há várias residências, os vizinhos dizem sofrer com o modelo de atendimento do local. A moradora Maria Morgilli afirmou que a instituição deveria se mudar para outro endereço. Para ela, o espaço não é adequado para a quantidade de pessoas interessadas em trazer seus bichos de estimação. “O prédio é pequeno e, muitas vezes, animais e donos ficam amontoados, sem contar o mau cheiro, apesar do lugar ser limpo”, descreveu. Maria também relatou o fato de vários “clientes” da Associação, que chegam a partir das 3 horas, ainda deixarem de recolher as fezes dos cães e de lavar o xixi das calçadas. Além disso, ela disse ter de discutir com motoristas estacionados na frente da guia rebaixada.

MUDANÇA DE ENDEREÇO

Conforme Wilson Grassi, um dos diretores da Anclivepa, quando o hospital chegou à região, a intenção era a de que fossem atendidos até 35 animais por dia. Contudo, passados cinco anos, agora o local recebe mais de 500 bichos diariamente. Diante da realidade atual, Grassi adiantou a existência da possibilidade da entidade mudar de endereço. “É provável que nos próximos dois meses esteja sendo acertada a mudança para uma área na Avenida Salim Farah Maluf”, declarou. Enquanto a finalização do acordo caminha, ele frisou que irá manter um funcionário da entidade destacado para limpar as calçadas sujas por animais atendidos no hospital.

O local funciona de segunda a sexta-feira, das 6 às 17 horas. As senhas devem ser retiradas das 6 às 10 horas e deve-se apresentar CPF, RG e comprovante de residência. Na fachado do prédio é possível ler dois avisos: mantenha as calçadas limpas recolhendo a sujeira e não jogue bitucas de cigarro no chão.