TATUAPÉ – Parque recebe mais dinheiro

Durante visita ao Parque do Piqueri, o coordenador de parques do Depave (Zona Leste), Carlos Alberto Said, afirmou que o Parque Municipal do Tatuapé, antiga Praça Lions Clube Penha, na Avenida Condessa Elizabeth Robiano, esquina com a Rua São Felipe, recebeu uma emenda parlamentar de R$ 440 mil direcionada pelo vereador Toninho Paiva. Segundo ele, o dinheiro já está à disposição da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente à espera da contratação da empresa que tocará as obras no local. “Infelizmente, parte do aporte financeiro de emendas obtido em anos anteriores acabou voltando aos cofres públicos por não ter sido utilizado de maneira integral”, afirmou Said.

“Verba fica disponível até o fim do ano”

O coordenador de parques relatou que, com o dinheiro, será possível investir na guarita, nos banheiros, na revitalização dos aparelhos de ginástica e na colocação de piso, entre outros detalhes. “No entanto, teremos de ser rápidos, pois a verba terá de ser direcionada ainda este ano. Com isso, as empresas interessadas receberão uma carta-convite (após a verba da emenda ser desmembrada) e depois terão seus orçamentos avaliados, antes da aprovação. Na sequência, caso a Prefeitura aprove, as construções poderão começar”, ressaltou.

Na última terça-feira, dia 5, a reportagem esteve no Parque do Tatuapé e encontrou o local totalmente abandonado. O portão principal havia sido arrombado e pelo menos um caminhão de terra tinha sido despejado na área verde. Em boa parte do terreno era possível ver sacos plásticos, roupas, lixo e outros objetos pessoais. Tanto os brinquedos do playground quanto os aparelhos de ginástica para a terceira idade estavam cobertos de sujeira, pois há muito tempo não são usados.

Por enquanto, o espaço está longe de receber todos os equipamentos acordados durante reuniões no CDC Albino Grandi e no residencial Splendor Square Tatuapé. Além dos aparelhos existentes, os moradores esperam pela pista de caminhada mista, pistas de skate, quiosques e pergolado.