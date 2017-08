Tatuapé: Pneulinhares agora é Goodyear!

Depois de uma megareforma, a Pneulinhares Tatuapé está pronta para receber seus clientes com muito mais conforto. Localizada na Avenida Azevedo, 328, na loja os motoristas encontram toda linha de pneus Goodyear, amortecedor, freio, suspensão, troca de óleo, escapamento, serviços de alinhamento de direção, balanceamento de rodas, limpeza de injeção e muito mais.

Aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas; e aos sábados, das 8 às 13 horas, na Pneulinhares Tatuapé o cliente e seu veículo recebem atendimento de profissionais qualificados.

E tem promoção também. Para comemorar o Dia dos Pais, a troca de óleo de 4 litros 15W40 sai a partir de R$ 60,00. Na linha de pneus: Goodyear Eagle Sport por R$ 275,00 (205/55 R16) para Civic, Corolla, Passat, Polo; e Goodyear Efficientgrip Performance por R$ 335,00 (225/45 R17) para I30, Golf e Jetta.

TRADIÇÃO NO QUE FAZ

A trajetória de sucesso da Pneulinhares iniciou em outubro de 1995, quando seu fundador José Linhares desfez sua sociedade na Pneuceasa (antecessora) e dessa divisão societária iniciou as atividades com duas lojas, uma no bairro da Lapa, em São Paulo, e outra na cidade de Osasco, na Grande São Paulo, com o objetivo de continuar sua história de sucesso no setor e exceder as expectativas dos clientes e fornecedores, e ser referência no setor automotivo.

Atualmente, a Pneulinhares possui cinco lojas e é vista como uma empresa inovadora e que busca sempre modelos de novos negócios, sem perder a referência no mercado em que atua. A rede é reconhecida pela sua competência, organização, determinação e sustentabilidade, além do comprometimento com a qualidade.

SERVIÇO

Saiba mais no site www.pneulinhares.com.br. Telefone Pneulinhares Tatuapé: 2131-6940 – tatuape@pneulinhares.com.br.