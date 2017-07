Tatuapé tem encontros culturais

A Biblioteca Hans Christian Andersen – temática de contos de fadas terá no próximo dia 22, das 8h30 às 14 horas, palestra na área do intérprete de libras, organizado pelo Espaço TK, cujas inscrições podem ser feitas no e-mail: espacotk@hotmail.com. No mesmo dia, das 15 às 16 horas, Caíque Nogueira apresenta “O Anônimo”, projeto musical que mistura rock, poesia e teatro.

TEATRO

No dia 23, às 11 horas, será apresentado o espetáculo “Contos do Povo de Algum Lugar”. A história da peça traz o seguinte questionamento: o que você faria se pudesse voltar no tempo e reencontrar a si próprio ainda criança? Essa é a proposta que Malvino recebe quando cruza com o próprio Diabo em uma encruzilhada e ganha a chance de viajar na sua história e desfazer seus erros. Classificação: livre.

ESCRITA CRIATIVA

Nos dias que antecedem as apresentações teatrais os atores da Cia. do Núcleo estarão passeando pelo bairro do Tatuapé divulgando a programação da ocupação. A intervenção cultural tem o nome de “Cortejo do Rei”.

“O espaço oferece teatro, oficina, debate, e muito mais”

A oficina de escrita criativa – do papel à cena – coordenada por Solange Dias e integrantes da Cia. do Núcleo Educatho, ocorre às terças-feiras, das 15 às 17 horas, até o próximo dia 25. A proposta da oficina, voltada para jovens a partir dos 14 anos, é que se desenvolva a experimentação de escrita de pequenos textos dramáticos contemporâneos buscando criar espaços de convívios criativos, estimulando em cada participante o contato com suas histórias. Inscrições por email: bibliotecahans@gmail.com.

DEBATE

A oficina de encadernação será realizada no dia 27, das 15 às 18 horas, com o artista Adriani Simões. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail da biblioteca. Para o dia 28, às 10 horas, está programado o encontro de contação de histórias com Lau Moraes. No mesmo dia, das 10 às 17 horas, acontece o Fórum de Discussão: Atuação do Contador de Histórias Hoje. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: bibliotecahans@gmail.com (informar nome completo, idade e telefone de contato). Já no dia seguinte, 29, das 14 às 17 horas, será realizado o Sarau de Encerramento do projeto “Essa Biblioteca também é sua!”.

INFORMAÇÕES

No cinema na biblioteca ainda dá para aproveitar as sessões de “Wall – E”, dia 19, e “Cegonhas – a história que não te contaram”, dia 26, sempre às 14 horas. Confira: Avenida Celso Garcia, 4.142, Tatuapé. Mais informações no telefone 2295-3447 ou no site: www.facebook.com/bibliotecahans.christianandersen.