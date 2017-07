Teatro: Emmanuel – A Luz de Chico Xavier

Um espetáculo emocionante e inspirador que prende o público, a cada revelação, a cada cena

O espetáculo teatral, Emmanuel – A Luz de Chico Xavier – estará no próximo dia 22 de julho, às 20 horas, em única apresentação, no Teatro Nelson Lobo de Barros, localizado nas dependências da Casa do Cristo, em Itaquera.

O espetáculo foi inspirado na frase de Emmanuel “Nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida e o sentimento afetivo que me impede para o teu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos…”, que foi mencionada durante uma conversa entre o médium Chico Xavier e seu mentor espiritual Emmanuel.

Por meio desta conversa, foi possível conhecer a trajetória de reencarnações de Emmanuel, o diálogo pessoal que teve com Jesus Cristo, suas provações, frustrações, realizações e, principalmente, seu trabalho junto ao médium Chico Xavier, que como poucos sabem, já ocorreu outras vezes em outras encarnações.

A simplicidade da mensagem que alcança os corações pela beleza das histórias e seus ensinamentos, é um dos motivos do sucesso do espetáculo, que mescla cenários e o uso de três projetores simultâneos fazendo com que o público mergulhe em uma história que começa no velho Egito e se estende até os dias de hoje. Passando por personagens marcantes como Allan Kardec, Jesus Cristo, padre Manuel da Nóbrega, Senador Publio Lentulus, dentre outros. O elenco é composto por sete atores, que se revezam entre os mais de 30 personagens que compõem a trama.

SERVIÇO

Teatro Nelson Lobo de Barros – Rua Agrimensor Sugaya, 986, Itaquera. Ingressos antecipados: R$ 20,00. No dia do evento: R$ 40,00. Estacionamento: grátis (a instituição aceita doação de 1kg de alimento não-perecível, opcional). Informações: 3058-6211 ramal 213. Whatsapp 95062-3489, com Adriana Diniz.