Terceiro GB comemora seus 122 anos

Na última quarta-feira, dia 15, o Terceiro Grupamento de Bombeiros realizou no Sesc Belenzinho a solenidade comemorativa alusiva ao seu 122º aniversário. Na presença de autoridades civis e militares, a cerimônia também foi marcada pela entrega da medalha comemorativa do centenário da unidade, às personalidades que contribuíram de forma significativa com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Ainda entre as homenagens prestadas, esteve a realizada ao grupamento que ajudou a resgatar uma vítima que foi eletrocutada quando trabalhava na área externa de um prédio, no Jardim Imperador, no fim do ano passado. Através de um vídeo, a vítima agradeceu o empenho dos Bombeiros em salvar a sua vida.

À frente do Terceiro GB, o Ten. Cel. PM Comandante, Marcel Euripes Scarpato Casassa, falou das ações e treinamento realizados pelos Bombeiros e do empenho de cada um em fazer o melhor em prol da comunidade.

O Terceiro Grupamento de Bombeiros teve sua origem em 12 de janeiro de 1895, inicialmente com o nome de “Estação Norte – 3ª Zona”, que atendia na época os bairros da Mooca, Brás, Belém, Penha e Vila Prudente, com sua sede situada na Rua Martim Buchard. Com a evolução natural e acentuada da grande metrópole e por força da Lei 616, de 17 de dezembro de 1974, no dia 15 de fevereiro de 1975 foi criado o Terceiro Grupamento de Incêndio, inicialmente instalado na Rua São Felipe, 381, no Tatuapé.

CRESCIMENTO

A unidade continuou a crescer e o espaço se tornou pequena diante de seu rápido e acentuado desenvolvimento, surgindo então a necessidade de se construir uma nova sede. Para tanto, iniciaram-se os trabalhos junto aos poderes municipais que resultaram na construção do Posto de Bombeiros da Mooca, na Rua Dr. João Inácio Teixeira, 91.

O prédio foi entregue no dia 30 de dezembro de 1983, para atender cerca de 80 bairros e vilas, ficando este como o novo ninho do “Dragão Alado”, símbolo do Terceiro Grupamento de Incêndio, que com sacrifício, heroísmo, dedicação e espírito público, proporcionariam mais tranquilidade e segurança à comunidade.

De acordo com a corporação, com o advento do Decreto nº 44.447, de 24 de novembro de 1999, o Terceiro Grupamento de Incêndio passou a denominar-se Terceiro Grupamento de Bombeiros, Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros, responsável pelos serviços de prevenção e combate a incêndio, salvamento e resgate na Zona Leste.

UNIDADES

O Terceiro GB conta hoje com 12 postos distribuídos nos seguintes bairros: Mooca, Belém, Tatuapé, Vila Formosa, Vila Esperança, Águia de Haia, Itaquera, Sapopemba, Guaianases, Tiradentes, São Miguel Paulista e Itaim Paulista, disponibilizando seus serviços a 31 bairros, em 11 prefeituras regionais em uma área aproximada de 312 km², com cerca de quatro milhões de pessoas. São áreas residenciais, rurais, industriais e comerciais.

“Parabenizo as autoridades civis e militares, que nesta oportunidade foram agraciadas com a Medalha do Centenário do Terceiro Grupamento de Bombeiros, importante honraria da Corporação instituída pelo Decreto Estadual n° 41.789, de 16 de maio de 1997. Um justo reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à nossa organização através desta unidade operacional”, disse em seu discurso Casassa.