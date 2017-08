Terminal de ônibus – Vila Matilde terá concessão

O governador Geraldo Alckmin lançou na quinta-feira, dia 17, um edital para concessão de 15 terminais de ônibus integrados com estações de metrô para a iniciativa privada. A concessão é por um período de 40 anos.

O edital foi publicado no dia 17 e as propostas serão abertas no dia 17 de setembro. O vencedor será aquele que fizer a melhor oferta. A previsão do governo é que os contratos sejam assinados em dezembro.

LOCAIS

Os terminais previstos na concessão são os da Parada Inglesa, Santana, Armênia e Ana Rosa (da linha 1-Azul do metrô), Artur Alvim, Patriarca norte, Vila Matilde norte, Penha norte, Carrão norte, Carrão sul, Tatuapé norte, Tatuapé sul, Brás, Barra Funda sul e Barra Funda turístico (da Linha 3-Vermelha).

GERAR RECEITA

Segundo o governo paulista, o objetivo é ampliar o acesso a produtos e serviços aos usuários que utilizam os terminais e gerar uma receita anual estimada em R$ 27,9 milhões para a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). Essa economia viria da redução do custeio com os terminais, estimado em mais de R$ 24 milhões, somado ao aumento de receitas não tarifárias, que hoje representam cerca de 10% dos lucros do Metrô.

USO MISTO

“Estamos inovando, procurando trazer novos modelos para o setor público de São Paulo. O foco da Companhia do Metrô é transporte – são mais de quatro milhões de passageiros por dia – e podemos ter empresas especializadas gerindo as outras atividades”, disse o governador Geraldo Alckmin.

Pelo edital, algumas das estações poderão agora ter uso misto, com apartamentos residenciais locáveis, salas comerciais, lojas e espaços de conveniência e alimentação. O projeto permitirá a algumas das estações uma área mínima de construção de 85 mil metros quadrados e prevê um investimento mínimo de R$ 270 milhões. Juntos, os 15 terminais somam 115 mil metros quadrados de área total. Os pontos de ônibus recebem uma média de 900 mil passageiros por dia útil.

PREFEITURA

Na semana passada, a Prefeitura também anunciou o lançamento de edital para que as empresas façam estudos para a concessão de 24 terminais de ônibus urbano na capital. A partir do edital de chamamento público, as empresas farão estudos sobre manutenção, conservação, exploração comercial e administração desses terminais.