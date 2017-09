Terminal em Itaquera – Obras estão em andamento

As obras do novo Terminal Urbano Itaquera, ao lado da estação do Metrô, foram retomadas. Na última quinta-feira, dia 31, a reportagem da Gazeta da Zona Leste constatou que tanto máquinas quanto trabalhadores estavam no local. Quem caminha pela passarela que passa sobre o acesso para a região de Guaianases pode verificar a presença de um equipamento de perfuração, para a construção de colunas, tubulações de cimento, blocos e barras de ferro.

Em março desde ano, a SPObras havia informado que a continuidade da construção estava vinculada à liberação de R$ 11,8 milhões do governo federal. Contudo, tinham sido feitos a fundação do terminal e da plataforma de desembarque, o remanejamento de um coletor de esgoto que passava no meio do terreno, além de reforço do subsolo para sustentação das estruturas já existentes do Metrô. Agora, cinco meses depois, este semanário voltou a procurar o órgão municipal para obter novas informações aos usuários de transporte público.

O OUTRO LADO

Na última sexta-feira, dia 1º, a SPOobras informou que, atualmente, estão sendo realizados serviços de escavações e fundações para construção do novo Terminal Itaquera.

HISTÓRICO

A nova área terá 40 mil m² e será complementar ao terminal já existente, recentemente reformado e ampliado em 8 mil m². O projeto do terminal atual ganhou novas plataformas, mais acessibilidade, um viário interno e uma passarela, com elevadores, que liga o Terminal à Arena Corinthians. O novo, além das plataformas, terá dois subsolos com estacionamento para carros e motos. No total, serão 488 vagas para veículos e 100 para motos.

Infelizmente os elevadores estão desativados. Inclusive, um deles cujo acesso se daria pela Avenida Radial Leste, sentido bairro, em frente à estação, está totalmente deteriorado, com vidros quebrados, portas arrancadas e toda a parte elétrica retirada. Além disso, o espaço que deveria servir para embarque e desembarque serve de casa e banheiro para moradores de rua e usuários de drogas.