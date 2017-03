Terminal Urbano Itaquera – Conclusão da obra depende de verba federal

Com 40 mil metros quadrados de área, o novo Terminal Urbano Itaquera irá demorar mais um pouco para ficar pronto. De acordo com as últimas informações da secretaria municipal SPObras, a conclusão está atrelada à liberação de R$ 11,8 milhões pelo governo federal, para a retomada dos trabalhos.

Quanto ao que já foi executado, a pasta explicou que a gestão anterior fez a fundação do terminal e da plataforma de desembarque, o remanejamento de um coletor de esgoto que passava no meio do terreno, além de reforço do subsolo para sustentação das estruturas já existentes do Metrô.

ANTES DA COPA

A obra deveria ter ficado pronta para atender a demanda da Copa de 2014, para complementar o terminal existente. Como isso não aconteceu, ocorreu apenas a reforma e ampliação, em oito mil metros quadrados, do terminal atual.

Foram instaladas novas plataformas, mais equipamentos de acessibilidade, um viário interno e uma passarela com elevadores que liga o terminal à Arena Corinthians. O novo terminal, além das plataformas, terá dois subsolos com estacionamento para carros e motos. No total, serão 488 vagas para veículos e 100 para motos.

Quanto aos elevadores citados, são dois, na semana passada a reportagem mostrou que os mesmos encontram-se desativados. A própria SPObras explicou que, com o andamento do processo de entrega da primeira fase de ampliação do Terminal Urbano Itaquera (os elevadores fazem parte deste contrato) os equipamentos serão recuperados e entregues à SPTrans. A matéria publicada reforçou o estado de abandono dos elevadores e que os mesmos estavam sem tapumes de proteção, que foram recolocados, mas caíram novamente.

INVESTIMENTO DO PAC

Ainda na gestão Fernando Haddad, o então prefeito esclareceu que o novo terminal contava com recursos disponibilizados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Mobilidade Urbana, do governo federal, e que atenderia ao Polo Institucional Itaquera e as transferências para as linhas de alta capacidade do Metrô e CPTM (Linha 3 -Vermelha e Linha 11 – Coral).

Também foi explicado à época que a obra prevê intervenções no entorno do terminal, com o alargamento e duplicação das ruas Itaquerinha, São Teodoro e Harry Dannenberg, com a canalização do córrego do Rio Verde e a construção de um Parque Linear junto à sua margem e com a construção de 400 habitações de interesse social e de dois viadutos, que interligarão a Avenida Líder às avenidas São Teodoro e Itaquera (em forma de Y) e a Avenida São Teodoro à Avenida Líder.